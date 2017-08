SAS Institute is niet bang voor Google

SAS Institute is een vertrouwde naam in de wereld van de data-analyse. Zal het bedrijf zijn positie kunnen houden in de bigdatarevolutie, met tegenspelers als Google en Amazon? Het echte probleem is de koudwatervrees in de markt, volgens Jeroen Van Godtsenhoven, directeur Belux bij SAS Institute. "Data-analyse is nog altijd een niche. Bij veel bedrijven is de factuur voor telecom vele keren hoger."