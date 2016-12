Sage bekampt Exact Online

"De competitie wordt bijzonder hevig", voorspelt Alex Dossche, managing director van Sage Belgie. "Exact Online groeide sterk omdat er niet echt een alternatief was. Met Sage One is dat er wel."

Sage zegt in België 33.000 klanten te hebben, van wie vier vijfde voor Ciel en BOB 50 (zelfstandigen en kleine ondernemingen) en "15 tot 17%" in het Sage 100-gamma (groeibedrijven). Een trapje hoger heeft Sage nog X3, een ERP-pakket voor volwassen multinationals.

De groep is door overnames gegroeid. In België zijn de Britten actief sinds de acquisitie van Bob Software van Philippe Tailleur in 2004. Ironisch genoeg had Tailleur Bob Software in 1995 opgericht met zijn verbrekingsvergoeding bij Exact, dat de Belgische marktleider Cubic had overgenomen.

Nieuwe aanpak

Sage gaf traditioneel veel vrijheid aan zijn lokale bedrijven. De keerzijde daarvan werd duidelijk toen de cloud opkwam. De tientallen lokale entiteiten hadden op zich niet de slagkracht om hun producten aan de nieuwe technologie aan te passen. "Wij zaten in 23 landen met 300 verschillende toepassingen", zegt Alex Dossche.

Twee jaar geleden gooide de groep het roer drastisch om. De structuur werd vereenvoudigd en een reeks cloudproducten wordt nu wereldwijd aangeboden. Tegelijk blijven ze open genoeg om er lokale modules en meer gespecialiseerde toepassingen van partners in te passen, een strategie die ook Exact toepast.

Dat gebeurt in fases. Sage One, gericht op starters en kleine bedrijven en hun accountants, is in 2011 in Groot-Brittannië en Ierland gelanceerd en komt begin 2017 naar België. Intussen lopen er volgens Dossche wereldwijd al 324.000 abonnementen van, een stijging met 81 procent in een jaar. De omzet uit Sage One steeg 54 procent. "Sage One is een zaak van een week of twee uitproberen en dan kopen. De strijd om de klant zal fel zijn", voorspelt Dossche.

Sage Live, de versie van Sage op het Salesforce-platform, is nog niet beschikbaar in België.

Ondertussen blijft Sage zijn bestaande basis aan licenties verdedigen. In januari komt er een C-versie van zijn courante producten uit, met de C van Connect. "Het is de tussenweg tussen 100 procent in huis werken en 100 procent in de cloud", zegt Dossche, die denkt dat nu 20 tot 25 procent van de bedrijven voor een cloudoplossing kiest. Sage werkt ook samen met Awingu, een Belgische start-up wiens software het mogelijk maakt oude toepassingen zonder grote wijzigingen als een clouddienst in een browser te gebruiken.

In 2015 steeg de omzet van Sage in België met 15 procent tot 8 miljoen euro met een bedrijfswinst van 2,7 miljoen. "De groei in 2016 ligt in dezelfde orde. Daar hebben we heel hard aan gewerkt", verzekert Dossche. Die groei is helemaal organisch. In de voorbije twee jaar deed Sage geen overnames in België. "Als je zelf in een transformatie zit, zijn overnames niet opportuun", zegt Dossche.