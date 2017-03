Real Impact Analytics tekent contracten met grootste operatoren van Afrika

De Brusselse big data start-up Real Impact Analytics gaat Orange en MTN helpen met de optimalisering van hun kapitaalinvesteringen.

Volgens CEO en co-oprichter Sébastien Deletaille sloot Real Impact Analytics (RIA) op het Mobile World Congres contracten af met Orange en MTN, twee operatoren die tot de toppers in Afrika behoren.

RIA haalde negen maanden geleden 12 miljoen euro op bij verschillende investeerders, waaronder Endeit Capital, Gimv en Fortino Capital (Duco Sickinghe, Renaat Berckmoes, e.a.).

De contracten in Barcelona zijn het resultaat van een co-ontwikkeling met Proximus die al een jaar aan de gang is, verklapt Deletaille. "Het is een innovatie die big data gebruikt om de investeringen in het netwerk van operatoren te optimaliseren. Operatoren geven typisch tussen 15 en 20 procent van hun omzet uit aan investeringen. Allemaal zijn ze bezig die kapitaaluitgaven te optimaliseren. Een groot aantal staat voor een nieuwe investeringscyclus rond glasvezel en de verdichting van hun vaste netwerk om klaar te staan voor 5G. Het is een zeer opportuun moment. We hebben dat hier aan een hele reeks mogelijke klanten voorgesteld en dat is enorm aangeslagen. Het is ons beste jaar ooit op de beurs", zegt Deletaille, die voor de derde keer meedeed.

Hij wijt het succes aan focus en aan de dynamiek van de samenwerking tussen een startup en een gevestigde speler zoals Proximus. "Focus is een kwaliteit voor een startup. Toepassingen in andere industrieën (zoals de banken, nvdr) hebben we opgeschort. Dankzij onze specialisatie bieden we een oplossing die tien keer efficiënter is dan een generalistische toepassing. Dat is een concurrentieel voordeel".

Deletaille geeft geen cijfers over de groei van RIA. "Ik heb geleerd van daarover te zwijgen tussen fondsenwervingen door. Maar we hebben een heel mooie ploeg", lacht hij.

De kapitaalverhoging van eind mei vorig jaar waardeerde RIA op 20 miljoen euro, pre-money.