Proximus bouwt een feestje

Proximus zette sterke resultaten neer in zijn eerste kwartaal. Het goedkope Scarlet-aanbod speelt daarin een rol. Het aantal tv-klanten steeg 27.000 tot 1,516 miljoen (+1,81% vergeleken met eind december). Het aantal internetklanten op de consumentenmarkt klom met 25.000 tot 1,8 miljoen (+1,4% in één kwartaal). In het bedrijvensegment groeide Proximus sterk in ICT. Het aantal mobiele klanten bleef stabiel.

De bundels doen het goed. Eind maart waren er 192.000 klanten voor de Tuttimus- of Bizz All-in-formules. De omzet in de Benelux steeg jaar op jaar met 3,2 procent tot 1,1 miljard. De vergelijkbare kosten daalden met 4,9 procent. Daardoor ging de vergelijkbare courante bedrijfskasstroom in de Benelux eveneens vooruit met 4,9 procent. De internationale activiteiten van Proximus, bekend als BICS, gaan zoals verwacht achteruit (-6,6% in omzet). Maar dat is niet genoeg om het feestje te verpesten.

De omzet van de groep steeg met 0,7 procent, de ebitda met 4,9 procent. De vrije kasstroom - geld dat Proximus zou kunnen uitkeren - steeg met 40 miljoen tot 173 miljoen euro tegenover een jaar geleden.

Proximus verwacht voor 2017 een vrijwel stabiele omzet in de Benelux en een lichte groei van de groeps-ebitda. De investeringen zullen rond 1 miljard euro liggen. De brutodividenduitkering blijft voor 2017-2019 op 1,5 euro per aandeel.