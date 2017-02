Proximus boekt 8 procent meer winst

Een behoorlijk vierde kwartaal, zo laten de resultaten van Proximus zich samenvatten. De consumentenomzet steeg jaar op jaar met 1,3 procent tot 742 miljoen euro. Daar zorgden onder meer de nieuwe formule Tuttimus 4 play en een hogere omzet uit de verkoop van mobieltjes voor. Proximus had eind december 601.000 4-play-klanten, een stijging met 30.000 in het kwartaal. Het aantal 3-play-klanten daalde tegelijk wel met 12.000. Het aantal vaste lijnen bij consumenten steeg opmerkelijk met 2000, tegen nog een daling met 9000 in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

