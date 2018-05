Problemen met elektronisch betaalverkeer opgelost, maar werkgevers zijn boos

"Vandaag tussen 15 en 15.44 uur werden onze diensten verstoord. Dit had een impact op bepaalde betaaltransacties. We zagen een terugkeer naar normaal voor Bancontact-transacties om 15.37 uur en om 15.44 uur voor Maestro-bankkaarttransacties. Onze teams hebben er alles aan gedaan om de situatie snel te verhelpen en analyseren momenteel de impact en oorsprong van de storingen", meldt Wordline, het bedrijf dat het betalingsverkeer regelt, woensdag in de late namiddag. Er waren eveneens problemen met kredietkaarttransacties. Die problemen waren achter de rug om 16.34 uur, aldus nog het bedrijf.

Woensdagnamiddag hadden verschillende bronnen over het hele land via Twitter gemeld dat het onmogelijk was om via Bancontact te betalen in winkels en supermarkten. Ook cash geld afhalen via de terminals leek onmogelijk.

Onder meer voetbalvereniging Cercle Brugge liet weten dat het niet mogelijk was woensdagnamiddag tickets te betalen via Bancontact.

🏷️ Door een storing bij @Atos Worldline is het aan de dienst Ticketing op dit moment onmogelijk om te betalen met Bancontact. Gelieve hier dus rekening mee te houden! Vanavond is ticketing open tot 20u! #levecercle #ollemolletope — Cercle Brugge (@cercleofficial) May 23, 2018

Ook bank BNP Paribas Fortis maakte snel gewag van problemen met elektronische betalingen.

Worldline verontschuldigt zich voor het ongemak, maar die verontschuldigingen maken weinig indruk op de ondernemersorganisaties. Zowel Unizo als het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) reageert verontwaardigd op de 'zoveelste' storing van het elektronisch betaalverkeer.

"De maat is vol", vindt Unizo, dat oproept tot meer investeringen in het netwerk. De organisatie meet samen met haar leden de schade van de nieuwe panne op, en sluit schadeclaims en eisen tot compensatie niet uit.

Idem bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). "Het zoveelste probleem", klinkt het bij het NSZ, dat herinnert aan de recente storingen met kredietkaartbetalingen. Ook het NSZ zal nagaan of compensaties aan de orde zijn.