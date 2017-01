'Privacy garanderen even belangrijk als cashflow'

Bedrijven markeren 25 mei 2018 het best met een dikke stift op hun kalender. Vanaf dan wordt een ingrijpende Europese hervorming van toepassing over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens en kan de Privacycommissie als toezichthouder inbreuken bestraffen. Vanaf dan wordt de manier waarop bedrijven met persoonsgegevens omspringen even belangrijk als hun f...