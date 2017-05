Patrick Blocry (Nethys) over de roamingtoeslag: 'Wij hebben zeer, zeer agressieve tarieven'

Klanten van Nethys die in de Europese Unie roamen en in één dag meer dan 60 minuten bellen, meer dan 60 sms'en versturen of meer dan 200 megabyte verbruiken, krijgen vanaf 15 juni een toeslag aangerekend. Die bedraagt 3,8 cent per belminuut, 1,2 cent per sms of 0,7 cent per megabyte, btw inbegrepen. Vooral die laatste opleg - 7,17 euro per gigabyte - is fors. Daar spelen de peperdure maximale groothandelstarieven van 7,7 euro per gigabyte (plus btw), die Europa heeft toegestaan, hun rol.

