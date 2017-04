Overname TeleSign loodst Proximus naar het Amerikaanse internet

De overname van TeleSign is de grootste overname van Proximus sinds de acquisitie van Telindus in 2006. Proximus betaalt 230 miljoen dollar (211 miljoen euro) voor de Californische technologieleverancier, die 100 miljoen dollar omzet haalt. Sinds zijn oprichting in 2005 heeft TeleSign volgens Crunchbase 78 miljoen dollar durfkapitaal gekregen van March Capital Partners, Telstra Ventures en andere. Als privaat bedrijf publiceert het geen winstcijfers. "Maar TeleSign was wel degelijk winstgevend", verzekert Alexandru Filip, de woordvoerder van Proximus. De omzetgroei van TeleSign over de periode 2013-2016 was volgens Filip 27 procent, wat naar internetnormen vrij bescheiden is.

