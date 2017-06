Onlinebetalingsbedrijf Stripe komt naar België

Toen de Ier John Collison, die Stripe oprichtte samen met zijn broer Patrick, als tiener een internetbedrijfje startte, was hij geschokt toen hij ontdekte hoe moeilijk het betalingsproces was. "Het moeilijkste was niet beslissen wat het product zou zijn, de code schrijven of klanten aantrekken, maar wel geld aanvaarden van mensen", zei John Collison bij de lancering in Amsterdam. "Het is een klassiek probleem dat kopers in webwinkels vaak afhaken omdat ze het betalingsproces te omslachtig vinden. Nu gebruiken e-commercebedrijven vaak de diensten van PayPal, Bancontact of In...