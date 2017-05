Daniëlle Vanwesenbeeck Daniëlle Vanwesenbeeck is CEO van MasterMail en zit voor Open Vld in het Vlaams Parlement Opinie

'Ondernemers durven vaak niet toe te geven dat het bedrijf is aangevallen door cybercriminelen'

Denk niet dat cyberveiligheid enkel iets is voor grote bedrijven. Het is anno 2017 even belangrijk als uw deur goed op slot te doen. Dat zegt Daniëlle Vanwesenbeeck, CEO van het Leuvense directmailingbedrijf Mastermail.