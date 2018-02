'Nu gemiddeld tien chips van Melexis in elke nieuwe auto'

"In elke nieuwe auto in de wereld zitten nu gemiddeld tien chips van Melexis", kondigde CEO Françoise Chombar trots aan bij de bekendmaking van de jaarresultaten. De halfgeleiderontwikkelaar, met Belgische vestigingen in Ieper en Tessenderlo, blijft onvermoeibaar versnellen. De omzet groeide in het vierde kwartaal met 11 procent tot 132,7 miljoen euro.

