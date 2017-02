Meer klanten voor Proximus

De groei van het klantenbestand compenseerde de lagere roaming-inkomsten. Op de thuismarkten zorgde dit voor meer omzet en winst, maar bij de internationale groothandelsdochter BICS zet de verschuiving van spraak naar data de resultaten onder druk.

De omzet op de thuismarkten kwam uit op 4,41 miljard euro (+0,7%), terwijl bij BICS de omzet met 9,6 procent daalde. Door lagere kosten steeg de onderliggende winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen (ebitda) op de thuismarkten met 4,7 procent tot 1,647 miljard euro. Bij BICS lag de winst 7,2 procent onder die van 2015.

Dit resulteerde in een groepsomzet van 5,87 miljard euro (-2,1%) en een groepswinst (ebitda) van 1,8 miljard euro (+4,7%). Proximus stelt een brutodividend van 1,50 euro per aandeel voor.

Gisteren kwam het telecombedrijf nog in het oog van de storm terecht toen kranten van De Persgroep schreven dat CEO Dominique Leroy een hoger loon had gevraad. Dat klopt niet, reageerde Proximus kort na de nieuwsberichten. In een persbericht ontkende het bedrijf dat Leroy om een langetermijnbonus had gevraagd. "Over enkele weken wordt de verloning in detail gepubliceerd in de aanloop naar de algemene aandeelhoudersvergadering van 19 april", schreef het bedrijf in een persbericht.