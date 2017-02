Lycamobile wordt mobiele operator bij Telenet

Telenet boekt een mooie overwinning door Lycamobile als 'full MVNO' naar zijn Base-netwerk te halen. Momenteel is Lycamobile, na Telenet zelf, de grootste MVNO op het netwerk van Orange Belgium. Naar eigen zeggen heeft het ongeveer 1 miljoen klanten. Het is in België een specialist in internationaal goedkoop mobiel bellen met prepaidkaarten, vooral naar de Maghreb-landen. Als onderdeel van de deal verkoopt Telenet zijn filiaal in dat domein, Ortel Mobile, met elf werknemers, aan Lycamobile.

Een mobiele virtuele netwerkoperator (MVNO) heeft zelf geen licenties, maar gebruikt de licenties en het netwerk van een echte mobiele operator. Full MVNO's, zoals Mobile Vikings en Jim Mobile bezig zijn te worden, gebruiken alleen het radionetwerk van hun gastoperator. Zij hebben eigen schakelcapaciteit en abonneebeheer en veel meer vrijheid om hun commerciële strategie te bepalen.

Operatoren zoals Telenet hebben belang bij MVNO's, omdat ze klanten binnenbrengen die ze anders zelf niet zouden bereiken en omdat ze zorgen dat hun netwerkcapaciteit optimaal wordt gebruikt. Base, nu Telenet, was in België een pionier van die strategie. Ook VOO en Sfr zijn MVNO's op het netwerk van Telenet.

Orange en Lycamobile waren niet onmiddellijk bereikbaar voor een antwoord op de vraag wanneer Lycamobile precies zal overstappen, en of Lycamobile nu exclusief met Telenet gaat werken. Volgens Telenet worden de klanten in de loop van 2017 overgezet naar het Base-netwerk.

Bij de jaarresultaten donderdag bleek dat Orange Belgium 4,6 procent minder inkomsten had uit MVNO's. Het aantal MVNO-klanten was nochtans met 14 procent (256.100) gestegen. Dat weet CEO Michaël Trabbia aan de MVNO-overeenkomsten, waarvan de tarieven wijzigen in de loop van de contracten.

Telenet betaalt nog tot eind 2018 vergoedingen aan Orange Belgium voor het gebruik van het Orange-netwerk, in afwachting dat het zijn klanten overzet naar zijn eigen Base-netwerk.