Luc Van den hove (imec): 'Wij hebben geen enkele indicatie van onethisch gedrag door Huawei'

Met 77 miljard euro omzet is Huawei ruim drie keer groter dan Nokia en bijna vier keer groter dan Ericsson. Is er reden tot ongerustheid?

LUC VAN DEN HOVE. "In het algemeen hoeven we ons hoofd niet in het zand te steken. De Chinezen zijn gewoon zeer geavanceerd bezig rond de componenten van de 5G-technologie. Imec werkt inderdaad samen met Huawei. Tot nu hebben wij geen enkele indicatie van onethisch gedrag. Wij volgen nochtans heel goed hoe zij toegang krijgen tot onze informatie, hoe zij zich gedragen in vergaderingen, en hoe zij toegang hebben tot ...