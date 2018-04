Leuvense chipontwikkelaar AnSem komt in Indiase handen

Twee maanden geleden, toen AnSem zijn 20ste verjaardag vierde, liepen er al gesprekken over een overname door Cyient, het voormalige Infotech Enterprises. Donderdag werd het nieuws officieel.

Hoeveel Cyient voor de Leuvense veteraan betaalt, is niet bekendgemaakt. Maar als ontwerper van complexe hybride analoog-digitale halfgeleiders is AnSem een begrip in een van de moeilijkste disciplines in chipontwikkeling.

"Wij werken voor nichebedrijven die top zijn in hun vakgebied en het geld hebben om hun kennis in een chip op maat te stoppen, een zogenaamde ASIC. Dat geeft ze een voorsprong op hun concurrenten", zegt Stefan Gogaert, die twintig jaar geleden AnSem oprichtte samen met co-gedelegeerd bestuurder Jan Crols, imec, het Gemma Frisius-Fonds van de KU Leuven en de universiteit zelf. Die twee laatste werden bij een managementbuy-out in 2005 uitgekocht.

Imec bleef aandeelhouder. Het bestuur is twintig jaar lang grotendeels hetzelfde gebleven. "Twintig jaar lang gestaag organisch groeien en een goede naam opbouwen in de halfgeleidersector, is inderdaad een mooi prestatie. Ons eerste personeelslid werkt hier ook nog", bevestigt Gogaert.

AnSem zette vorig jaar naar eigen zeggen 8,4 miljoen euro om met een bedrijfswinstmarge van ongeveer 20 procent.

Vanaf 2014 begon AnSem sneller te groeien, met een groei van meer dan 25 procent per jaar in de jaren nadien. "In plaats van enkel het ontwerp te doen, begonnen we toen geproduceerde en geteste chips te leveren. Daardoor kregen we meteen ook een ander soort klanten", zegt Gogaert.

Cyient, met ongeveer 15.000 werknemers, plaatst vooral hooggekwalificeerde technici en researchers bij bedrijven. Het is actief in sectoren die AnSem ook bedient: luchtvaart, defensie, medische toepassingen, consumentenelektronica en halfgeleiders, onder meer.

"Met AnSem kunnen we onze klanten sleutel-op-de-deur chips leveren. We kunnen klanten helpen slimme analoge sensoren ontwikkelen om gegevens te capteren. Tegelijk kunnen we hen met onze oplossingen praktische inzichten geven", laat Suman Narayan, senior vice-president van Cyient voor halfgeleiders, internet of things en analytics weten in een mededeling over de overname.

"Wij zijn niet zelf op zoek gegaan naar een overnemer. Cyient wil op wereldniveau een leidende mixed-signal ASIC-leverancier worden. Zo kan het zijn klanten meer toegevoegde waarde leveren dan met zijn outsourcingmodel. Dat past in hun strategie om totaaloplossingen te leveren. Oorspronkelijk hadden ze een lijst van wel 400 overnamekandidaten. Bij de selectie kwamen ze bij ons uit. Wij zijn aanvullend."

Gogaert rekent erop dat AnSem, dat zijn naam behoudt, nu sneller kan groeien en meer klanten kan bedienen. Het management van AnSem blijft aan boord.