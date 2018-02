Jurgen Ingels stapt in onlineveilinghuis

Vavato is een onlineveilinghuis dat zich heeft gespecialiseerd in de verkoop van industriële goederen, overstock en faillissementsgoederen. Het bedrijf werkt met zo'n dertig vaste medewerkers vanuit Sint-Niklaas en Hasselt.

Ondernemingen kunnen via veilingen snel extra cash genereren. De klassieke veilinghuizen zijn ook gedigitaliseerd, maar Fons Tooten - die Vavato in 2015 oprichtte samen met Kevin Van de Vyver en Pieterjan Van Emelen - beweert dat zijn onderneming een stap verder staat.

"In de klassieke huizen worden de goederen nog altijd afgeroepen in de zaal", zegt Tooten. "Wij gaan naar een systeem waar die bij de bedrijven, de curatoren en de particuliere verkopers thuis kunnen blijven staan, en worden geveild via ons gebruiksvriendelijke platform. Dat gebeurt via een speciale app. Een Belgisch bedrijf dat een bouwkraan heeft gebruikt op een werf in Saudi-Arabië, kan die dan meteen veilen aan een koper in Congo, zonder dat de kraan verplaatst hoeft te worden. Wij nemen een commissie per transactie."

Een van de financiers is Jurgen Ingels, die zijn bedrijf Clear2Pay heeft verkocht en in verscheidene start-ups is gestapt. De drie oprichters voerden met hem een kapitaalsverhoging door, waarbij Ingels 10 procent van de aandelen verwierf. Voor hem is dit een atypische investering, omdat hij is gespecialiseerd in financiële technologie.

" Online auctioning zal een grote impact hebben, ook in de financiële sector", verwacht Ingels. "Nu zie je bij banken en verzekeraars nog een koopmodel. Je stapt met je dossier naar de banken en je vraagt wie je een lening wil geven. Maar je kunt ook omgekeerd werken. Ik zie het wel gebeuren dat hypothecaire leningen via onlineveilingen worden toegekend."

Ingels helpt de oprichters met twee zaken: de technologie verbeteren, zodat het bedrijf sneller kan uitbreiden, en de onderneming financieel sterker maken, zodat ze klaar is voor een overname of een internationalere verkoop.

"Begin 2018 doen we de eerste testveiling in Nederland", zegt Fons Tooten. "Deze zomer volgt Spanje en we praten met mensen in Duitsland."