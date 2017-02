John Porter (CEO Telenet): 'België bokst boven zijn gewicht'

Volgens John Porter heeft Telenet nooit méér uitdagingen gehad dan vandaag. "Het dataverbruik verdubbelt elke 18 maanden. Daarvoor investeren we 1,5 tot 2 miljoen euro per dag. Tegelijk kosten roaming aan thuistarief (surfen en bellen in het buitenland aan Belgische tarieven, nvdr), de invoering van een registratiesysteem voor voorafbetaalde kaarten en de beperking van de interconnectietarieven ons ongeveer 45 miljoen per jaar, enkel al in mobiel. Wij zijn één van de meest gereguleerde telecombedrijven die ik ken. Ondertussen vinden onze concurrenten een nieuwe jeugd. Ik ken weinig landen waar drie operatoren van wereldklasse vast-mobiele bundels aanbieden. Als het op concurrentie aankomt, bokst België boven zijn gewicht".

Hij hoopt dat de regulator geen verdere maatregelen neemt. Orange dringt nochtans aan op betere toegangsvoorwaarden tot het netwerk van Telenet. Porter: "Mijn voorstel is. If it's not broken, don't fix it".

Regulering is voor hem één van de belangrijkste redenen waarom Telenet in 2017 niet zal groeien. "Onze omzetgroei is stabiel en stabiel betekent vlak. Dat is geen houdbare situatie", lacht Porter schamper.

Hij ziet lichtpunten in de tweecijferige verdere groei van de activiteiten voor grote bedrijven (Telenet Business) en in de synergieën uit acquisities (Base, SFR). Hij hoopt ook op meer "creatieve synergieën" met De Vijver Media (Vier, Vijf...), waarop Telenet nu echter 31 miljoen van zijn 58 miljoen investering heeft afgeschreven omdat de resultaten tegenvallen. "Vijftig-zestig procent" van die 31 miljoen komt op rekening van de tegenvallende opbrengsten van film De Loft in de VS, zegt Porter.

'Wigo werkt'

Ondertussen is de vergelijkbare groei van Telenet in het laatste kwartaal van 2016 zo goed als stilgevallen. Desondanks zegt chief financial officer Birgit Conix dat de resultaten over 2016 "on track" zijn met de Telenet-strategie. "We doen zelfs beter dan we oorspronkelijk dachten". De resultaten lagen in elk geval boven de verwachtingen van de analisten. Telenet, dat op 19 februari een aantal tarieven verhoogt, herhaalt zijn prognose van een samengestelde groei van 5 tot 7 procent over de periode 2015-2018.

Telenet betaalt jaarlijks 344 euro per Play Sports abonnee aan voetbalrechten

Volgens Conix is Wigo een succes en de motor achter de stijging van de kabelinkomsten met 4 procent, jaar-op-jaar, in het vierde kwartaal. "Wigo levert wat de klant verwacht: overal verbonden zijn en zoveel sim-kaarten kunnen toevoegen als hij wil".

(Voor niet-Telenetklanten: Wigo omvat snel internet, wifi-toegang, onbeperkt bellen in België en een pool aan mobiele data voor het gezin. De drie bundels kosten tussen 100 en 140 euro per maand, inclusief btw.)

De groei van de kabelinkomsten was in het vierde kwartaal echter slechts 0,01% als we vergelijken met het derde kwartaal. Historisch laat het vierde kwartaal een opleving van de omzet zien, wat nu dus niet het geval is.

Puike financiële resultaten

Weerom schittert Telenet door zijn kostenbeheersing. De heronderhandeling van een aantal contracten na de overname van Base op 11 februari 2016 heeft betere voorwaarden opgleeleverd dan Telenet had verwacht. "Wanneer je een overname doet, weet je niet exact welke kosten je met de business overneemt. Je moet contracten heronderhandelen, maar je weet niet of je daarna minder of juist meer kosten hebt", vertelt Conix. Dat draaide dus goed uit voor Telenet, dat ook zijn personeels- en andere kosten relatief kon verbeteren door de synergieën met Base en door minder kosten bij zijn virtuele mobiele operator-activiteiten.

Telenet kreeg vanaf het derde kwartaal ook leveranciersfinanciering los voor zijn investeringen, waardoor het zijn kasuitgaven kon beperken.

Eind januari hadden de Mechelaars al bijna 38.000 klanten overgezet van het Orange-netwerk naar het Base-netwerk.

Play Sports abonnees krijgen waar voor hun centen

"We zijn op schema om de 220 miljoen aan synergieën (met Base) tegen 2020 te realiseren", rapporteert de operator. Telenet boekt voor 2016 een gecorrigeerde courante bedrijfskasstroom (ebitda) van 1,117 miljard euro, een stijging met 3% op vergelijkbare basis en zelfs 4 procent in het jongste kwartaal.

Die hoge ebitda is geen luxe, want Telenet moet intresten betalen op 4,25 miljard aan langlopende schulden. De nettoschuld is ongeveer 3,5 keer de ebitda op jaarbasis - zonder de aankomende overname van SFR voor 400 miljoen euro te rekenen.

Daarnaast zijn er de indrukwekkende kapitaalinvesteringen van bijna 627 miljoen euro in 2016, waarvan 161,5 miljoen naar het mobiele netwerk gingen. Voetbal-uitzendrechten waren goed voor 80,3 miljoen euro (344 euro per abonnee op Play Sports). Ongeveer 161,5 miljoen daarvan gingen in het voorbije jaar naar het Base-netwerk. De verhoogde afschrijvingen die gepaard gaan met de opwaardering van de netwerken zijn één van de redenen waarom de bedrijfswinst van Telenet met 11 procent daalt.

Uiteindelijk houdt Telenet in 2016 een gecorrigeerde vrije kasstroom over van bijna 266 miljoen (279 miljoen in 2015). Operationeel kwam er 84 miljoen méér cash binnen dan in het voorgaande jaar, maar er waren ook 103 miljoen meer cash uitgaven aan investeringen dan in 2015.

De 266 miljoen aan vrije kasstroom, waarmee Telenet 2016 afsluit, kan de operator investeren of uitkeren aan zijn aandeelhouders. Voorlopig krijgen die laatsten alleen een nieuwe aandeleninkoopprogramma van 60 miljoen euro als zoethoudertje.