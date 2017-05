'Investeerders vechten niet om onze start-ups en dat is een probleem'

Van het ecosysteem aan start-ups in België wordt gezegd dat een goed idee hier altijd wel geld vindt. Dat lijkt te kloppen. 2017 wordt wellicht het zoveelste recordjaar op rij in opgehaald kapitaal door Belgische tech-starters. Maar het is vaak gissen naar de waardering en al zeker naar de voorwaarden. Start-ups en investeerders leggen elkaar een strenge geheimhoudingsplicht op. Tijdens de research voor het artikel 'Onderhandel zoals Mark Zuckerberg', zijn in het handelsregister de neergelegde aktes bekeken over kapitaalverhogingen van start-ups die de jongste jaren grote sommen hebben opgehaald.

...