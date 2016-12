Intelligent doet belangrijke overname in Denemarken

Intelligent, gespecialiseerd in het online houden van websites en andere IT-processen, is geen louter Benelux-bedrijf meer. Met de overname van DanDomain (gericht op kmo's), Solido Hosting en Jaynet (focus op grote bedrijven) wordt Intelligent ook in Benelux incontournable. Door de overname komt het aantal medewerkers op ongeveer 550 en komt de verwachte geconsolideerde omzet voor 2016 tegen de 95 miljoen euro uit. Het is de tweede reuzensprong in een jaar tijd. Eind 2015 nam Intelligent de Nederlandse sectorgenoot Sentia over. De groeispurt is mogelijk dankzij de instap van Waterland Private Equity. Intelligent trok het durfkapitaalfonds aan omdat de Europese hostingmarkt sterk aan het consolideren is. Het Gentse bedrijf wil doorgroeien tot een belangrijke Europese ...