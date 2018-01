'Hoe Amazon de verzekeringswereld op zijn kop zet'

In juni 2017 kocht het e-commercebedrijf Amazon de supermarktketen Whole Foods voor 13,7 miljard dollar. Amazon kondigde een combinatie aan van zijn loyauteitsprogramma Prime met de afhaalkluisjes in de supermarkten.

Kort nadien verlaagde het de prijzen bij Whole Foods. Onmiddellijk verdampte 15 miljard dollar beurswaarde van de supermarktketens. Ook Ahold Delhaize verloor in één klap meer dan 4 procent van zijn beurswaarde.

Eind september 2017 luidde Colruyt, de Belgische retailer met meer dan 30 procent marktaandeel, de alarmklok over de toekomst van de onlineverkoop van non-food in ons land. Zijn non-foodwinkels boeren verder achteruit in 2017 onder druk van e-commerce. Rond kerstmis smeekten vijf Belgische CEO's, onder wie Frans Colruyt, de Belgen om bij Belgische en niet bij buitenlandse webshops te kopen.

Nu leren we dat Amazon in gesprek is om te investeren in Acko. Dat is een Indiase start-up, een pure onlineverzekeraar, die een nieuwe kapitaalronde organiseert. Op zijn website lees "Insurance is going to be a piece of cake" over een foto met een bordje en een stuk taart en in kleinere letters "stay tuned for baking news...".

Als je de projecties van de wereldwijde jaarlijkse groei van schadeverzekeringspremies vergelijkt tot in 2025, is het land dat bovenaan in die ranking staat niet toevallig...India.

Amazon maait hiermee het gras weg voor de voeten van Flipkart, een Indiase onlinewinkel, die ook gesprekken voerde met Acko. Flipkart had in de zomer goedkeuring gekregen van de regulator in India om verzekeringen online te verkopen als agent. Maar als Amazon op de deur klopt, klinkt dat allicht wat luider dan wanneer Flipkart dat doet.

Wat is er hier aan de hand? Amazon is de absolute wereldmeester in digitale distributie. Sinds vorig jaar jaagt het ook de klassieke retailers de stuipen op het lijf door miljarden te pompen in bricks and mortar, met name de Whole Foods-winkels. Zo is het eigenlijk nu al de absolute meester in een clicks and bricks-model dat klassieke non-foodretailers kapot kan concurreren.

Nu zien we Amazon zich richten naar retailverzekeringen in India, niet toevallig de sterkst groeiende markt voor particuliere schadeverzekeringen.

Als deze investering doorgaat, wordt de beste en grootste onlineretailer in de wereld actief in distributie van particuliere schadeverzekeringen in de snelst groeiende verzekeringsmarkt in de wereld. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Er worden nu al voor 240 miljoen dollar verzekeringen online verkocht in India. De Indiase schadeverzekeringsmarkt groeit 8,4 procent per jaar. Zet daarbovenop de proportionele snellere groei van onlinedistributie en je ziet in India over minder dan vijf jaar een onlinemarkt van 1 miljard dollar particuliere schadeverzekeringen.

Als dat de speeltuin van Amazon wordt, dan zien we binnenkort de impact op de beurskoers van grote wereldwijde verzekeraars zoals we die gezien hebben bij supermarktketens. Of hoe Amazon ook daar de wereld op zijn kop kan zetten.