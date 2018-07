Gentse start-up Thingit zoekt nieuwe markten voor bestaande technologie

Twee jaar geleden raakte Wouter Vandamme op het eiland Man op de bus in gesprek met de CEO van het Nederlandse bedrijf Special Platings. Dat maakt technologie om een keramische, slijtvaste coating op vezelversterkte kunststof aan te brengen. "Hij toonde een aluminiumfolie die hij helemaal had omgevormd tot keramiek", herinnert Vandamme zich. "Hij was erin geslaagd een kunststofbuis te maken waar die keramische folie aan de buitenkant zat." Daardoor kon hij het gewicht van de voorvork van een motorfiets terugdringen met meer dan een kilo. Dat was een groot voordeel.

...