'Gemiddeld 10 Melexis-chips in elke nieuwe auto'

'In elke nieuwe auto in de wereld zitten nu gemiddeld 10 Melexis-chips', kondigde CEO Françoise Chombar trots aan bij de jaarresultaten. De halfgeleiderontwikkelaar, met Belgische vestigingen in Ieper en Tessenderlo, blijft onvermoeibaar versnellen. De omzet groeide in het vierde kwartaal met 11 procent tot 132,7 miljoen euro. Met een stabiele dollar zou de groei zelfs 15 procent zijn geweest. De brutomarge steeg ook 11 procent en de bedrijfswinst zelfs met 22 procent. 'Melexis groeit twee keer sneller dan de markt', liet Chombar weten op basis van cijfers van Strategy Analytics van januari. De kosten bleven onder controle, met O&O-kosten van 13,5 procent, algemene en administratieve kosten van 4,8 procent en verkoopkosten van 2,4 procent. De auto-industrie bleef goed voor 89 procent van de omzet.

Enkel de nettowinst van 26,6 miljoen euro viel met een jaar-op-jaar groei van 6 procent wat zwakker uit dan de vorige cijfers zouden laten vermoeden. Hij lag 5 procent lager dan in het derde kwartaal.

Melexis betaalt in april nog eens 80 cent dividend bovenop de 1,3 euro interim dividend die het al in oktober betaalde.

Ook dit jaar 12 tot 15 procent groei

Over het hele jaar boekt Melexis 511,7 miljoen euro omzet (plus 12 procent) een bedrijfswinst van 132,6 miljoen (plus 16 procent) en een nettowinst van 111 miljoen of 2,75 euro (plus 15 procent). De dollarkoers had geen impact op de jaarcijfers.

Voor 2018 verwacht financieel directeur Karen Van Griensven een omzetgroei tussen 12 en 15 procent met een onveranderde bedrijfswinstmarge van ongeveer 25 procent De cijfers houden rekening met een wisselkoers van 1,23 dollar voor een euro.

Investeringen in Sofia en Frankrijk

Melexis gaat ondertussen fors investeren in zijn vestigingen in het Bulgaarse Sofia en het Franse Corbeil-Essonnes. In Bulgarije, waar Melexis sinds 2000 actief is, worden de O&O-ruimtes en opslagplaatsen met 15.000 vierkante meter uitgebreid, bovenop de huidige 7.500 vierkante meter. Dat is een investering van 75 miljoen euro over 5 jaar. Tegen eind dit jaar zal het aantal werknemers daar stijgen van 425 tot 575, met een verdere groei van 160 tegen 2022.

In Frankrijk stopt Melexis in vijf jaar 60 miljoen euro in een gloednieuwe wafer-controlevestiging in Corbeil-Essonnes, waar al een fabriek van zijn grote toeleverancier X-FAB staat. Die site begint in het volgende kwartaal te werken, met 30 nieuwe banen.

Vorig jaar breidde Melexis al zijn activiteiten in Ieper uit.