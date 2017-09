Geld verdienen met big data blijkt moeilijker dan gedacht

" Data, het nieuwe goud? Er doet veel marketingpraat de ronde", zegt Seppe vanden Broucke, professor datawetenschappen aan de KU Leuven. "Data zijn niet als grondstoffen, die meteen geld opbrengen als je ze bovenhaalt. Je moet data eerst omzetten in nuttige kennis, en daar heb ik veel bedrijven op hun gezicht zien gaan. Ze lazen iets over big data in Forbes, kochten het eerste het beste softwarepakket, en verbrandden hun vingers."

