'Er is geen alternatief voor tv-reclame als voornaamste inkomstenbron'

Doorspoelbare tv-reclame is de minst slechte manier om voldoende tv-programma's van hoge kwaliteit te financieren. Tv-zenders én -kijkers in Vlaanderen kunnen moeilijk leven met die ongemakkelijke waarheid. Een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de dalende inkomsten uit tv-reclame en de heisa op sociale media illustreren dat.

...