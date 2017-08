'E-commerce wordt steeds meer een spel van minder, maar grotere spelers'

Vente-Exclusive.com is een witte raaf in de Belgische e-commerce. In zowat alle categorieën domineren buitenlandse spelers. Maar in de niche van de flash sales, een snel wisselend aanbod aan scherpe promoties, is Vente-Exclusive.com veruit de marktleider. "We zijn zelfs marktleider in Nederland", vertelt medeoprichter en retailveteraan Léon Seynaeve. "Hoeveel Belgische e-commercebedrijven kunnen dat zeggen?"

