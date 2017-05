Drawbotics brengt innovatie voor de vastgoedmarkt

Klanten zoals Bouygues Immobilier en Century 21 bestellen er onder meer interactieve plattegronden, 3D-visualisaties en virtuelerealiteittoepassingen om hun aanbod te promoten. De start-up werd in 2014 opgericht door Xavier Claes en Axel Guzman, respectievelijk de CEO en de COO van de bvba. Het platform werd al gebruikt voor meer dan 35.000 projecten van ruim duizend klanten.

"Het idee is ontstaan bij de vaststelling dat de belangrijkste aankoop in iemands leven - een woning - meestal niet goed gepromoot wordt", zegt Xavier Claes. "Onze oplossing is een onestopshop waar vastgoedspelers een ruim assortiment tools vinden die hun marketinginspanningen ondersteunen. Ze moeten hun architectenplannen en foto's alleen maar doorsturen via het onlineplatform, waarna Drawbotics het hele proces automatiseert en een interactief resultaat aflevert."

Al van bij de opstart draaide Drawbotics break-even. Sindsdien is het bedrijf organisch gegroeid in een vijftiental landen. "Vandaag stellen we al meer dan 75 mensen te werk", illustreert Axel Guzman. "Maar nu is het tijd om onze pijlen te richten op de Verenigde Staten. Dit jaar willen we een kantoor in New York, om de Noord-Amerikaanse markt te kunnen bespelen."

Om dat te kunnen waarmaken, haalde Drawbotics onlangs 500.000 euro op. Dat gebeurde via een kapitaalronde van het investeringsfonds Belcube, gerealiseerd door de businessangels Jean-Guillaume Zurstrassen en Grégoire de Streel, medeoprichters van Skynet en Keytrade. "Dit bedrag moet helpen om ons platform bekend te maken bij Amerikaanse vastgoedprofessionals", zegt Claes. "We zullen het geld ook gebruiken om onze groei te versnellen waar we al aanwezig zijn. Dat zal gebeuren met nieuwe producten en diensten."