De smartphone zoekt hulp

" In plaats van elk jaar zo'n 100 euro te betalen voor een bijstandsverzekering die je bijna nooit nodig hebt, is het vaak voordeliger een takeldienst in te schakelen op het moment dat je die echt nodig hebt", zegt Tommaso Lemessi. Hij is een van de oprichters van Charlie24, een webapplicatie die de zoektocht naar pechhulp op elk moment van de dag vergemakkelijkt.

"Om toegang te hebben tot die service betaal je geen jaarlijkse bijdrage. Heb je autopech, dan meld je dat via de webapp op je smartphone. Je geeft aan waarvoor je bijstand nodig hebt, bijvoorbeeld voor een lekke band of een platte batterij. Met locatiebepaling wordt automatisch gezocht naar pechverhelpers in de buurt. Je krijgt meteen informatie over de prijs en de wachttijd. De prijs bestaat uit een kilometervergoeding, een vast bedrag voor de interventie en 9,99 euro werkingskosten voor Charlie24. "

Charlie24 is het initiatief van vier personen die samen ongeveer dertig jaar ervaring hebben in de productontwikkeling voor pechverhelping en met het internet verbonden auto's. Ze werkten vijf jaar voor toonaangevende Europese autofabrikanten. Het idee ontstond toen een van hun collega's op een avond autopech kreeg. Zijn bijstandsverzekeraar kreeg hij pas na twintig minuten wachtmuziek aan de lijn, en vervolgens moest hij nog eens twee uur wachten op hulp.

"Via onze app kun je terugvallen op een transparante community van takeldiensten", zegt Lemessi. "Daardoor kun je rekenen op snelle hulp tegen een duidelijke, voorafbepaalde prijs. Betalen doe je veilig met je bankkaart, of via PayPal op je smartphone." Het merk Charlie24 en de daaraan gekoppelde diensten worden binnenkort ondergebracht in een vennootschap. Het initiatief krijgt ondersteuning van het acceleratorprogramma van Roularta Mediatech. Die moet ook een uitrol in andere Europese landen mogelijk maken.