'De Alibaba's van deze wereld duwen ons plat'

Hoe moeten traditionele bedrijven zich aanpassen aan de digitale revolutie? En hoe kunnen ze hun klanten beter bedienen in het tijdperk 3.0? Dat was het uitgangspunt van de laatste sessie van de Trends Summer University. Ralph Hababou, de medestichter en ex-topman van de koffieketen Columbus Café, auteur en consultant, verwees in zijn keynotespeech naar digitale platformen zoals Uber, Airbnb en BlaBlaCar, die het begrip klantenrelatie een nieuwe invulling hebben gegeven. "Zij zijn de norm voor de manier waarop we morgen consumeren", zei Hababou, die bedrijven oproept de klant opnieuw centraal te plaatsen. "Al lijkt het misschien wat bizar dat een Fransman komt praten over klantenservice", grapte hij.

