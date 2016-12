Commsquare fuseert met Pools Systemics-PAB

"Met de fusie volgen we de schaalvergroting bij de mobiele operatoren", zegt sales & marketingdirecteur Erwin Dirckx. Commsquare verzorgt de kwaliteitsmonitoring voor de netwerken van Proximus, Orange Belgium en Telenet. Internationaal heeft het klanten als Liberty Global, KPN, T-Mobile en Ooredoo. Samen met Systemics-PAB won het al een contract om Orange in Europa te bedienen. Systemics-PAB heeft al Vodafone als klant. De Polen namen eerder dit jaar ook al het Zwitserse Nexus Telecom over. "Samen hebben we nu een vloot van een twintigtal meetwagens. De operatoren zoeken partners met een grotere schaal en een interessantere prijs. Zelf kunnen we samen betere voorwaarden krijgen van onze leveranciers", zegt Dirckx.

Systemics-PAB en Commsquare zijn volgens hem ook grotendeels complementair omdat Commsquare vooral focust op kwaliteitsmetingen van mobiele data, terwijl Nexus Telecom mikt op spraak. Een ander Systemics-filiaal bekijkt vooral de radioverbindingen. "De overlap is klein", zegt Dirckx.

Het vijftien jaar oude Commsquare factureerde in 2015 4,8 miljoen euro met een bedrijfswinst van 550.000 euro. In 2016 was de omzet 5,4 miljoen volgens Dirckx, met een iets kleinere winst door hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Commsquare heeft ongeveer 60 medewerkers. Voor het grootste deel zitten die in het Griekse filiaal, dat voor de ontwikkelingen en een groot deel van de dienstverlening instaat. Het heeft ook een Brits verkoopkantoor. Voor de Belgische bvba werkten er volgens de balans eind 2015 18 mensen.

Door de fusie wordt oprichter-CEO Stefan Engels, een oud-ingenieur van Proximus, de tweede grootste aandeelhouder van de Systemics-PAB-groep.

Systemics-PAB telt ruim 200 medewerkers, met kantoren in Polen, Duitsland, Zwitserland, België, Groot-Brittannië, Rusland, Jordanië, Maleisië en Canada. Hoofdaandeelhouders zijn de Poolse oprichter en voorzitter van Systemics-PAB, Pawel Biskupski, en zijn echtgenote.

Onder de internationale concurrenten zijn er zeer grote jongens, zoals het Indiase Tech Mahindra.