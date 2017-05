BIPT verlaagt mobiele groothandelstarieven met 16 procent

Het gespreksafgiftetarief is wat de operatoren elkaar onderling mogen aanrekenen voor telefoontjes naar abonnees op hun netwerk. Als een Orange-klant naar een nummer van Proximus belt, mag Proximus het afgiftetarief aanrekenen aan Orange. In de jaren '90 en '00 waren die afgiftetarieven (terminatietarieven) torenhoog. Daar had alleen de operator van de bellende abonnee last van. De operator die het gesprek aannam zat op rozen. Alleen via hem kon je immers zijn klant bereiken. Precies daarom zijn de afgiftetarieven in de EU vandaag streng gereguleerd en op de werkelijke kosten gebaseerd.

Naar Europees gemiddelde

Het huidige tarief dateert nog van 2013 en is 1,18 cent per minuut. Het is het vijfde hoogste afgiftetarief in de EU, na Nederland, Duitsland, Finland en Slowakije. Met een nieuwe methodiek van kostenberekening komt het BIPT nu op een tarief van 0,99 cent per minuut. Daarmee zit ons land dan precies op het EU-gemiddelde.

Het tarief blijft 3 jaar geldig en is een verrekening van de gemodelleerde kosten (kapitaalvergoeding inbegrepen) over de periode 2017-2019. Dit jaar ligt het tarief 1 cent boven de geschatte kosten. In 2019 zal het 1 cent onder de geschatte kosten liggen.

Het maximumtarief geldt niet alleen voor Proximus, Telenet en Orange, maar ook voor drie mobiele virtuele netwerkoperatoren: Lycamobile, het Luxemburgse Join Experience en het Britse Vectone Mobile.

Het nieuwe tarief gaat in vanaf 1 juli.

In het verleden leidden de besluiten van het BIPT over de afgiftetarieven steevast tot juridische procedures. De toezichthouder is dus niet over één nacht ijs gegaan. Het document over de beslissing is 188 pagina's lang.