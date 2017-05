Betaalspecialist wordt stadsanimator

Even de Shop & The City-kaart scannen, en de Pip Studio-pennenzak bij Lederwaren Poncelet levert ons tachtig kansen op in de maandelijkse loterij van de Sint-Truidense handelaarsvereniging Trud'Or. De inzet zijn fietsen, cadeaubons, parkeerabonnementen en elke twee maanden zelfs een auto - deze keer gesponsord door Groep Bruyninx. De loterij is het paardenmiddel waarmee Trud'Or broodnodige shoppers naar het stadscentrum lokt.

