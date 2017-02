Bepaal met een algoritme of je moet starten met e-commerce

Op basis van publieke gegevens en criteria die eigen zijn aan het bedrijf, bepaalt een algoritme of de ondernemingen al dan niet moeten beginnen met e-commerce. Het jonge en innovatieve bedrijf baseert zich onder meer op gegevens van de federale overheidsdiensten of de Kruispuntbank van Ondernemingen om de markt te verkennen, maar doet ook een beroep op een groot aantal actoren van het internet (Google, Yelp...). "We houden rekening met meer dan 200 factoren voor onze analyse", verklaart Jean-Pol Boone, medestichter van Inoopa. Uiteindelijk komt het bedrijf uit op een score voor elke bedrijf die rekening houdt met de sector, de positionering van de concurrentie, enzovoort.

Alle bedrijven kunnen die analyse maken, en Inoopa beschikt over verschillende aanbiedingen. Een eerste automatisch verslag, dat 100 euro kost, geeft een eerste overzicht aan de bedrijven. Maar het bedrijf biedt ook voorstellen op maat om de bedrijven beter te begeleiden in e-commerce.

Inoopa verkocht al 2000 rapporten. Momenteel sluit het een aantal deals met B2B-spelers. Die bieden hun rapporten aan klanten of personen die de kwaliteit van databanken willen verzekeren en prospecten willen identificeren. Inoopa werkt samen met verschillende Belgische banken en onderhandelt met logistieke bedrijven, zoals bpost.

Inoopa sloot ook een belangrijk partnership met Roularta (uitgever van Trends, nvdr) via diens filiaal Roularta Business Information en Trends Top. Trends Top, specialist in financiële bedrijfsinformatie, zal enerzijds de rapporten van Inoopa verrijken en anderzijds gebruik maken van de kennis van Inoopa om vanaf juni aan alle Belgische bedrijven nuttige gegevens te geven om zich te ontwikkelen (of niet) in e-business. "Het is een bijzonder sterke vernieuwing", benadrukt Jean-Pol Boone. "We zullen ook rapporten pre-genereren voor liefst 1,1 miljoen Belgische bedrijven. Dat betekent dat we de volledige markt dekken, waardoor we een referentie kunnen worden in business intelligence voor e-commerce." Inoopa verzekert dat het zo betrouwbare studies over de Belgische e-commerce zal kunnen maken.

Inoopa werd in juni 2016 opgericht door Jean-Pol Boone en Jean-Noël Chamart en vond onlangs onderdak in de Brusselse coworkingspace Co.Station. Het bedrijf telt zes personen en bereidt zich voor om zijn oplossing in China te gaan voorstellen, op uitnodiging van gigant Alibaba.