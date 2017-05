Belgisch eersteklassevoetbal vanaf volgend seizoen voorlopig enkel op Telenet en VOO te volgen

De tv-rechten zijn niet-exclusief toegekend, waardoor de matchen zowel op Telenet als VOO te volgen zullen zijn.

Het vorige contract voor de seizoenen 2014-2015 tot en met 2016-2017 werd binnengehaald door Belgacom, Telenet en VOO. De clubs vingen toen 70 miljoen euro per seizoen voor de televisierechten. Met het Italiaanse MP&Silva was toen ook afgesproken dat de Pro League voor het huidige tv-contract minstens 80 miljoen euro zou opstrijken. Pierre François laat weten dat het huidige contract 16 procent meer oplevert dan het vorige.

Proximus

De tender is nog niet gesloten, wat betekent dat er nog andere biedingen - van bijvoorbeeld Proximus of Orange - kunnen binnenrollen.

Proximus liet in een reactie al weten dat er de komende dagen onderhandeld wordt over een nieuwe overeenkomst, zodat Proximus net als de voorbije jaren opnieuw 'voetbal aan iedereen kan aanbieden'.

Telenet heeft wel exclusief de rechten verworven voor het live uitzenden van de matchen via het internet. Voor het eerst bood de Pro League dat lot aan. Ook de live uitzendingen van de Super Cup zijn de komende drie jaar in handen van Telenet (Vlaanderen), RTBF mag de confrontatie tussen landskampioen en bekerwinnaar aan Franstalige zijde uitzenden.

Samenvattingen

In Vlaanderen gaan de samenvattingen volgend seizoen tot nader order naar Telenet, het maandagmagazine Extra Time blijft in handen van VRT. Alle vier de rechtenhouders (Telenet, VOO, RTBF en VRT) hebben de mogelijkheid om clips, uitgesteld, uit te zenden van de matchen over het internet en mobiele technologieën, luidt het in het persbericht van Pro League. Dit seizoen zijn de samenvattingen ook te zien in het VTM-programma Stadion.

Medialaan, de moederholding van VTM, betreurt dat de samenvattingen van de Jupiler ProLeague-wedstrijden na zes jaar niet meer bij de commerciële zender kunnen worden uitgezonden. 'Stadion' wordt niet afgevoerd, meldt Medialaan aan het persagentschap Belga.