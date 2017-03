'Artificiële intelligentie is geen job killer'

JP Morgan heeft sinds vorige zomer een robotjurist en spaart daarmee 360.000 werkuren uit. De software neemt bij de Amerikaanse bank contracten van bedrijfskredieten door. Dat was vroeger het werk van juristen en bankpersoneel. Niet alleen verloopt de screening van de contracten sneller, er worden ook minder fouten gemaakt. JP Morgan zet de komende jaren zwaar in op artificiële intelligentie (AI). Andere bedrijven gingen de bank voor, in het bijzonder Google.

