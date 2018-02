Apps promoten duaal leren

Duaal leren houdt in dat leerlingen van het middelbaar onderwijs tijdens hun opleiding drie dagen per week in een bedrijf aan de slag gaan. Ondernemingen zien daar grote voordelen in: het onderwijs kan beter inspelen op hun behoeften en leerlingen maken sneller kennis met de bedrijfswereld.

In Duitsland en Nederland is het duaal leren sterk ingeburgerd, maar in Vlaanderen loopt die onderwijsvorm achterop.

"Veel scholen en bedrijven hebben weinig ervaring met het duaal leren", zegt Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder van Voka. Nochtans ziet de werkgeversorganisatie er veel toekomst in. Daarom werkt ze mee aan IdeaalDuaal, een wedstrijd georganiseerd door Syntra Vlaanderen, waarvoor scholen, leerlingen, bedrijven en organisaties apps mogen bedenken die leren op de werkvloer makkelijker maken.

"We denken dat dit initiatief meer gaat opbrengen dan bijvoorbeeld een studie over duaal leren", vertelt Maertens. "Op die manier betrekken we alle partijen erbij en gaan we samen op zoek naar nieuwe ideeën."

De jury van IdeaalDuaal maakt een selectie uit inzendingen van alle Vlaamse provincies. Afgelopen maandag won BASF Antwerpen met een concept een wildcard op een lokale preselectie in Gent. Daarmee is zijn plaats in de finale in mei verzekerd. De projecten van de winnaars worden later verder uitgewerkt.

Bedrijven die meestappen in het duaal leren zijn er meestal razend enthousiast over, maar er zijn nog een aantal hindernissen. Er komt een hoop administratief werk bij kijken, en de communicatie tussen de school, het bedrijf en de leerling verloopt vaak moeizaam. Lina Maes kan daarvan getuigen: als jonge twintiger heeft ze een duaalonderwijstraject achter de rug bij BASF Antwerpen en ging er vorig jaar aan de slag als chemisch procesoperator. Ze is enthousiast over duaal leren. "Maar alle communicatie verliep via mail. Dat was verwarrend." Daarom bedacht ze samen met haar teamgenoten een communicatie-app voor IdeaalDuaal, die het won van 21 andere voorstellen.

Ook de match tussen de leerling en de mentor veroorzaakt problemen. Wat beiden van elkaar verwachten, komt vaak niet overeen. Volgens Nikolaas Bellens, de CEO van het onlinejobplatform Kazi.be en een deelnemer aan de wedstrijd, komt dat doordat leerlingen soms niet aan de juiste vacature worden gelinkt.

"Iemand die voor bakker studeert en creatief is aangelegd, hoort niet thuis in een industriële bakkerij. Die persoon moet aan de slag bij een kleine artisanale bakker. Dat past beter bij zijn profiel."

Zo'n mismatch leidt er volgens hem toe dat leerlingen er de brui aan geven. "Met onze app willen we dat probleem aanpakken: we leggen zowel het bedrijf als de leerling een digitale vragenlijst voor. Op basis van de antwoorden stemmen we beide partijen op elkaar af."

Klaas Vinckier van Unizo zegt dat zo'n 30 procent van de leerlingen in een duaal leertraject afhaakt. Dat komt volgens hem omdat de school en het bedrijf niet genoeg samenwerken. De werkgeversvereniging bedacht daarom voor IdeaalDuaal een digitaal platform om die samenwerking te verbeteren.