An Steegen (imec): 'Wat je moet leren, is je werk van je af te zetten'

An Steegen staat niet in de lijstjes van meest invloedrijke Belgen. Daar hoort ze nochtans in thuis. Zij leidt al zes jaar de technologie-ontwikkeling van imec om meer transistoren op een chip te krijgen. Dat onderzoek waaiert uit naar gebieden zoals DNA-analyse, artificiële intelligentie of digitale beeldvorming. De halfgeleiderveteraan Malcolm Penn van Future Horizons noemt haar "buitengewoon, competent, inzichtelijk". Haar baas Luc Van den hove omschrijft haar als "een wervelwind, enorm gedreven en gepassioneerd". Zelf wil ze alleen het krediet dat in zowat elk mobieltje een processor zit waaraan ze heeft bijgedragen.

...

Maatschappelijke zetel:

Sector:

€

€ Werknemers: Benieuwd naar wie beslist bij of zicht op hun financiĆ«le situatie?

Bekijk deze informatie op TrendsTop.be!