Amazon rondt kaap van 1.000 dollar

Het Amazon-aandeel won omstreeks 15u45 0,43 procent tot 1.000,4 dollar, goed voor een beurskapitalisatie van 478,05 miljard dollar. Daarmee was Amazon meer dan het dubbele waard van de grootste supermarkt ter wereld, het Amerikaanse Wall Mart (236,4 miljard dollar). Omstreeks 17 uur 25 zakte het aandeel iets terug tot 998,31 dollar.

Ter vergelijking: in 1997 trok Amazon aan 18 dollar per aandeel naar de beurs, wat het bedrijf toen waardeerde op 438 miljoen dollar.

Het bedrijf van CEO Jef Bezos surft mee op de doorbraak van de e-commerce, momenteel goed voor 8 procent van de aankopen in de VS. Volgens de Amerikaanse handelsfederatie NRF zou dit in 2017 klimmen tot 12 procent. Analysebureau Slice Intelligence voegt eraan toe dat Amazon vorig jaar goed was voor 43 procent van de onlineaankopen in de VS.

Beleggers waarderen ook de succesvolle transformatie die Amazon doorging. Het bedrijf is niet langer een zuivere webwinkel/handelsplatform, maar levert bijvoorbeeld ook clouddiensten en videostreaming (Prime). Volgens beurshuis Ventures kan het aandeel tot 2.000 dollar klimmen op middellange termijn. Amazon noteerde in het eerste kwartaal een omzet van 35,7 miljard dollar.