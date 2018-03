Airshaper lanceert virtuele windtunnel

De module van het bedrijf geeft ingenieurs en ontwerpers inzicht in de weerstand en de luchtstromen. Zo kunnen ze hun ontwerp verbeteren en uittesten zonder dat een expertise in aerodynamica vereist is.

AirShaper is voorlopig de enige dienst van de Antwerpse start-up Zastrugi. De nv werd opgericht door ingenieur Wouter Remmerie. "Aerodynamica speelt een belangrijke rol bij het ontwerp van producten", zegt de ondernemer.

"Maar lang niet iedereen heeft de kennis en de voorzieningen in huis om die te testen. Binnenkort kan je een 3D-model uploaden naar ons onlineplatform. Aan de hand van een simulatie wordt dan een rapport afgeleverd. Dat kost je 200, 500 of 1500 euro, afhankelijk van de gedetailleerdheid."

In mei 2018 wordt AirShaper officieel gelanceerd, maar vandaag heeft Remmerie naar eigen zeggen een perfect werkend prototype. Vijf betalende klanten gebruiken het. "Voorlopig kunnen gebruikers hun 3D-model nog niet zelf uploaden. Ze moeten hun ontwerp via e-mail aan ons bezorgen, maar binnenkort is het proces geautomatiseerd."

Later dit jaar staat de lancering van een nieuwe module gepland. Die zal gebruikers de mogelijkheid bieden de resultaten van hun simulatie online driedimensionaal te bekijken. Het algoritme en de technologie achter AirShaper werden ontwikkeld door een team van vier mensen.

Dat kostte 800.000 euro, gefinancierd met eigen inbreng en middelen van het innovatieagentschap Vlaio en enkele privé-investeerders. Zastrugi verwacht tegen eind 2019 break-even te draaien.