Acht jobs die bedreigd worden door kunstmatige intelligentie

1. Boekhouders

"100 procent van de activiteiten van boekhouders zal nog voor 2030 worden geautomatiseerd en overgenomen door artificiële intelligentie", schreef Laurent Alexandre, specialist in artificiële intelligentie (AI), in een opiniestuk voor het magazine WeDemain. "Algoritmes zullen de veranderende complexiteit van de fiscale en boekhoudkundige regelgeving beter kennen en analyseren dan de beste boekhouder." Hij is niet de enige die er zo over denkt: een studie van Oxford in 2013 wees boekhouder aan als een van de meest blootgestelde beroepen aan de risico's van automatisering. "Boekhouders zullen de nadruk leggen op het menselijke", schreef Alexandre. "Maar ze zullen de handdoek in de ring moeten werpen als duidelijk wordt dat het boekhoudproces beter en veel goedkoper kan worden gerealiseerd door een robot."

