Duitse economie kent sterkste groei sinds 2011

Analisten hadden wel op een iets hogere groei (2,3 procent) gerekend. In 2016 was het Duitse bruto binnenlands product met 1,9 procent toegenomen. De groeiversnelling is vooral te danken aan de binnenlandse vraag: consumenten gaven meer geld uit en vele ondernemingen investeerden meer. Het gunstige economische klimaat wereldwijd leidde ook tot een vierde recordjaar op rij voor de export van 'Made in Germany'-producten.

De goede prestaties leverden tenslotte ook een vierde begrotingsoverschot op rij op voor de grootste economie van de eurozone. Het overschot steeg tot 1,2 procent van het bbp, een record.