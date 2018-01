Doorbraak in de shutdown: Democraten stemmen in met compromis

Het Congres zal snel over een wetsontwerp stemmen, die een overgangsbudget tot 8 februari voorziet. Indien de Senaat hiermee instemt, moet ook nog het Huis van Afgevaardigden erover stemmen en president Donald Trump het pakket ondertekenen, vooraleer de regering weer op volle toeren kan draaien.

Dat pakket bevat naast de begrotingssteun gedurende de overgangsperiode, ook een op meerdere jaren gestoelde voorzetting van een programma over kindergezondheid, dat CHIP wordt genoemd. De leider van de Republikeinse meerderheid, Mitch McConnell, stelde de Democraten ook een wet in het vooruitzicht die de honderdduizenden immigranten, die op jonge leeftijd naar de VS waren gekomen, moet beschermen.

Migratie als politiek strijdpunt

Aanleiding voor de 'government shutdown' was een gebrek aan financiële middelen. Het schuldenplafond werd bereikt en de Senaat was het nog niet eens geraakt over een begrotingssteun voor een overgangsperiode. Vrijdag geraakte een wetsontwerp hierover niet door de Senaat. Niet enkel de Democratische senatoren stemden tegen, maar ook een deel van de Republikeinse meerderheidsfractie. Sindsdien geven beide kampen elkaar wederzijds de schuld over de totstandkoming van de shutdown.

De Democraten argumenteren dat Trumps voortdurende wisselende vorderingen inzake zijn migratiebeleid onder andere de reden vormen voor het niet gehaalde akkoord. Politiek strijdpunt was vooral de migratiepolitiek. De Democraten wilden een verlenging van het zogeheten Daca-programma bereiken. Datprogramme beschermt illegale immigranten, die als kinderen door hun ouders naar de VS waren gebracht, tegen uitwijzing.

Laatste shutdown duurde 16 dagen

President Trump had in de herfst al een eind gemaakt aan het programma en het Congres opgedragen een nieuwe regeling uit te werken. De termijn daarvoor loopt op 5 maart af. Tegen dan moet een oplossing gevonden worden, anders dreigen honderduizenden immigranten het land uitgezet te worden.

Trump gaf de Democraten de schuld voor de shutdown. 'De Democraten leggen de dienstverlening plat en brengen de veiligheid van onze burgers in het gedrang om de dienstverlening en de veiligheid van niet-burgers te garanderen', schreefde president op Twitter. De opppositiepartij heeft de shutdown uitgelokt om hun linkse electorale basis tevreden te stellen.

Maandag werden eerste gevolgen van de shutdown merkbaar, die het laatst 16 dagen lang werd volgehouden in 2013. In het weekeinde was de shutdown met uitzondering van gesloten toeristische attracties nauwelijks merkbaar. Tienduizenden ambtenaren werden wel gedwongen vakantie te nemen.