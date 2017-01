Degrowth: een nieuw businessmodel om de planeet te redden

'Nu we de bevolking eindelijk voor duurzame ontwikkeling hebben gewonnen, komen ze met een concept dat nóg verder gaat. "Degrowth" zal de mensen afschrikken, waardoor ze opnieuw op de rem gaan staan.' Bruno Tobback, Vlaams Parlementslid voor de SP.A en in een vorig leven federaal minister van Leefmilieu, is niet mals voor de verdedigers van degrowth. Die Engelse term is moeilijk te vertalen: 'ontgroei' is het courantste Nederlandse woord, maar dat dekt de lading niet helemaal. Daarom wordt ook in ons taalgebied meestal de Engelse term gebezigd.

...