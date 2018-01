Deense windmolens verbeteren opnieuw eigen wereldrecord stroomproductie

De Deense windmolens produceerden vorig jaar 14.700 gigawattuur stroom, goed voor 43,6 procent van de totale elektriciteitsproductie in Denemarken. Dat is opnieuw een wereldrecord. Het vorige record stond ook op naam van Denemarken en werd in 2015 gevestigd. Het land haalde toen 42 procent van zijn elektriciteit uit windmolens.

Denemarken heeft de ambitie om 50 procent te halen tegen 2020. Met zon en duurzame biomassa erbij moet hernieuwbare energie goed zijn voor 80 procent van het Deense elektriciteitsverbruik.

Capaciteit meer dan verdubbeld

Vorig jaar waren 6100 windturbines operationeel in Denemarken. Dat is minder dan in 2001, maar de turbines zijn wel groter en efficiënter geworden.

De capaciteit is daardoor meer dan verdubbeld sinds 2001. Het land beschikt nu over 5,3 gigawatt aan windenergie.

Begin deze eeuw was windenergie nog goed voor een vijfde van de Deense energieproductie. Sinds 2010 stijgt het aandeel van wind snel, in 2012 was het al 30 procent, in 2015 meer dan 40 procent. In 2016 was er een terugval, naar 37 procent, maar vorig jaar knoopte Denemarken dus opnieuw aan bij de forse groei van de jaren voordien.