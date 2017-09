De Premier League: stijgende inkomsten ondanks middelmatig niveau

Brommertjes versierd met het logo van Manchester United snorren door de straten van Bangkok. Supporters in het Nigeriaanse Okene dansen in een rood-wit uniform op de jaarlijkse Arsenal-dag van de stad. Er bestaan officiële supportersverenigingen in Macedonië, Mongolië en Mexico, om maar een aantal van de meer dan 180 landen op te sommen waar de Engelse voetbalwedstrijden worden uitgezonden. In 25 jaar is de Engelse Premier League, die vorige maand een nieuwe seizoen heeft afgetrapt, het meest winstgevende product geworden in de populairste sport ter wereld. De Engelse voetbalclubs hebben in het seizoen 2015-2016 4,5 miljard pond (5 miljard euro) verdiend, bijna twee keer zoveel als om het even welke andere voetbalcompetitie, volgens het consultancybureau Deloitte.

...