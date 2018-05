Chinese handelsoverschot met VS blijft toenemen

In april bedroeg het Chinese handelsoverschot met de VS 22,2 miljard dollar (18,3 miljard euro), zo blijkt uit de jongste cijfers van de Chinese douane. Dat is bijna 7 miljard dollar meer dan het handelsoverschot in maart. Over de eerste vier maanden gaat het al om een bedrag van 80,4 miljard dollar, of zowat 9 miljard meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Trump wil het grote handelstekort met China afbouwen, vooralsnog zonder succes. Alleen al vorig jaar voerden de Chinezen 375 miljard dollar meer goederen uit naar de VS dan dat ze importeerden. Het conflict tussen de twee grootste economieën ter wereld escaleerde vorige maand toen de VS importtarieven voor staal en aluminium uit China aankondigden en dreigden met extra importheffingen op Chinese producten, voor in totaal 150 miljard dollar. China kondigde daarop aan dat het tegenmaatregelen zou nemen. Volgens het Witte Huis maakt Peking zich ook schuldig aan diefstal van technologie. Vorige week reisde een delegatie van Washington naar Peking om te bemiddelen, maar tot nu toe zonder resultaat.