Bourgeois niet te spreken over Amerikaanse invoerheffingen op staal

Tegenover bedrijfsleiders uit deze industrietak zei het Amerikaanse staatshoofd dat hij 'ergens volgende week' zijn handtekening onder de maatregel zal zetten. 'U zal voor het eerst in lange tijd bescherming krijgen', beloofde hij.

Er heerste in de loop van de dag wat verwarring. Want het leek erop dat de president reeds vandaag/donderdag heffingen zou aankondigen. De heffing op staal zal 25 procent bedragen en 10 procent op aluminium. 'We zullen bijkomende jobs krijgen en pulserende ondernemingen', zei het Amerikaanse staatshoofd.

De heffingen 'zullen voor een lange tijdsspanne' gelden. De maatregel zal staal en aluminium uit eender welk land treffen. Trump kan zich daarbij baseren op een zelden aangewende wet uit 1962 die presidentiële acties mogelijk maakt tegen invoer die de nationale veiligheid van de VS ondermijnt.

De beleggers vrezen dat de heffingen kunnen leiden tot een handelsoorlog tussen de VS en China. De aankondiging leidde daardoor tot onrust op de beurs. Donderdag was de toonaangevende beursindex Dow Jones ongeveer 2,0 procent lager gezakt. Ook het verlies van de technologie-index Nasdaq en van de bredere S&P 500 draaide rond de 1,7 procent. Het staalbeleid is een elementair onderdeel van de 'America First'-politiek die de Republikeinse regering-Trump voor ogen heeft.

Europa niet blij

De Europese Unie betreurt de aangekondigde importheffingen. EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zegt dat de commissie in de komende dagen met tegenmaatregelen zal komen.

De gezagsdragers van de EU denken dat de maatregel niets met veiligheid te maken heeft, maar louter dient om de eigen markt af te schermen. 'Het lijkt erop dat dit een regelrechte interventie is om de Amerikaanse industrie af te schermen, die niets te maken heeft met redenen van nationale veiligheid', zegt Juncker. 'Protectionisme kan niet de oplossing zijn voor onze gezamenlijke problemen in de staalsector. Dit zal geen oplossing bieden, maar de zaken enkel erger maken', zegt Juncker.

Als deze maatregel, die duizenden banen kan bedreigen, er effectief komt, zal de EU zal niet bij de pakken blijven zitten, zegt de EU-Commissievoorzitter nog. 'De Commissie zal de volgende dagen met mogelijke tegenmaatregelen tegen de VS.'

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zegt dat de maatregel 'een negatieve impact zal hebben op de transatlantische relaties en op de markten wereldwijd'. Volgens haar liggen de wortels van het probleem bij de overcapaciteit in de staal- en aluminiumindustrie. De 'soloslim' van Trump zal dat probleem niet oplossen, meent ze.

Geert Bourgeois: 'Trump schendt afspraken'

Ook Vlaams minister president Geert Bourgeois is niet te spreken over de aankondiging van de Amerikaanse president. 'Ik betreur dit ten zeerste. 'Dit is slecht voor iedereen. Dit schaadt de Amerikaanse consumenten, de trans-Atlantische banden en de wereldhandel in zijn geheel. Ook voor de Europese economie en zeker voor Vlaanderen dat als derde meest open economie ter wereld gevoelig is voor handelsbeperkende maatregelen. Protectionisme is gevaarlijk, leidt tot tegenreacties, tot escalaties, tot conflicten.'

Volgens Bourgeois gaat Trump met zijn aankondiging ook in tegen de afspraken die de VS gemaakt hebben binnen het kader van de Wereldhandelsorganisatie. 'Ik reken er dan ook op dat de EU, onze belangrijkste hefboom in de wereld, onze belangen zal behartigen door passend te reageren. Dit gebeurt in de eerste plaats door middel van een dialoog om de faire en vrije handel te vrijwaren', besluit Bourgeois.

Ook Canada neemt tegenmaatregelen

Ook Canada zal tegenmaatregelen nemen. 'Canada zal met maatregelen reageren om zijn handelsbelangen en zijn arbeiders te beschermen', zei buitenlandminister Chrystia Freeland donderdag.

Concreter werd Freeland niet. De heffingen van Trump zijn 'absoluut onaanvaardbaar', klinkt het in Ottawa.

Freeland zegt dat de VS wat staal betreft een handelsoverschot van ongeveer 2 miljard Canadese dollar heeft (1,3 miljard euro). 'Canada koopt meer staal dan ieder land ter wereld, en dat maakt meer dan de helft van de export van de VS uit.'