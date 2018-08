Belgische economie blijft trager groeien dan eurozone

Volgens de berekeningen van Euristat groeide de Belgische economie in het tweede kwartaal met 0,3 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. De economische groei in de eurozone lag net iets hoger, op 0,4 procent. Ook de Europese Unie (28 lidstaten) kende een groei van 0,4 procent. De groeicijfers voor de eurozone en de EU werden opgetrokken, want bij een eerdere raming was er sprake van een groei van telkens 0,3 procent.

Op jaarbasis bedraagt de groei in beide entiteiten 2,2 procent, tegen 1,3 procent voor België. Alleen in Frankrijk en Italië (elk +0,2 procent op kwartaalbasis) lag de economische groei in het tweede kwartaal nog lager dan in België. Duitsland, de grootste economie van de eurozone, tekende op kwartaalbasis een groei van 0,5 procent op.

Ter vergelijking: tijdens het tweede kwartaal van 2018 steeg het bbp in de Verenigde Staten met 1,0 procent in vergelijking met het vorige kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2017 groeide het bbp van de VS met 2,8 procent.