Belgische bedrijven investeren in Argentinië: 'Je moet niet naar hier komen als het goed gaat'

Eind juni vond een Belgische handelsmissie naar Argentinië plaats. Een slechte timing op het eerste gezicht, want in mei klopte de regering-Macri nog aan voor hulp bij het Internationaal Monetair Fonds. Toch zien veel grote bedrijven mogelijkheden in het land, zoals het gasgebied van Vaca Muerta en de opkomende lithiumindustrie.