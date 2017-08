Zwitserse grootbank stopt handel in Venezolaans schuldpapier

"In het kader van het politieke klimaat en de recente gebeurtenissen in Venezuela, en de daden die gesteld zijn door de regering, willen we verzekeren dat Credit Suisse niemand de middelen wil geven om de mensenrechten van het Venezolaanse volk te schenden", schrijft de bank in een interne memo. Crédit Suisse verbiedt de handel in twee specifieke obligaties en trekt bovendien de handen af van alle schuldpapier dat sinds 1 juni door Caracas werd uitgegeven.

Venezuela wordt sinds enkele jaren geteisterd door een zware politieke crisis. De afgelopen maanden ging die naar een nieuw hoogtepunt. Bij protesten tegen Maduro vielen al meer dan 100 doden, terwijl de Venezolaanse president na mogelijk frauduleuze verkiezingen een grondwetgevende vergadering installeerde die hem volgens critici meer macht moet geven.

Door de dalende olieprijzen kampt Venezuela, dat in grote mate economisch afhankelijk is van de olie-export, bovendien met een acuut tekort aan levens-, genees- en andere basismiddelen. Het regime heeft echter het geld niet meer om alles te importeren en gaat, door middel van uitgave van obligaties, schulden aan om toch aan cash te geraken. De oppositie roept de financiële sector op om niet in die obligaties te investeren.

De politieke en economische impasse waarin het land verkeerd werd nog verder uitgediept door de sancties die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan verschillende Venezolaanse verantwoordelijken en door de uitspraken van Donald Trump die Maduro openlijk een "dictator" noemde.

Als gevolg van het optreden van de Amerikaanse president en de oproep van de oppositie in Venezuela, vreest Wall Street reputatieschade als het nog langer investeert in Venezuela.

Credit Suisse is nu de eerste grootbank die zijn medewerkers effectief een verbod oplegt om nog in Venezolaans schuldpapier te handelen.